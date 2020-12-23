Якою має бути відповідь США на кібератаку Росії? Думки сенаторів та експертів

Кібератака на урядові організації США тривала з березня 2020 року – її вже називають одним з найбільших хакерських вторгнень. Міністр юстиції США Вільям Барр погоджується із держсекретарем Майком Помпео, який заявив, що за цим стоїть Росія. Однак у експертів з кібербезпеки є чимало запитань.

Нам відомо, що росіяни потрапили всередину, але ми не знаємо, що вони взяли. І ми не знаємо, що вони залишили після себе

«Це була винятково успішна атака росіян, – каже експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Льюіс. – І вони, ймовірно, змогли отримати доступ до 20 тисяч об’єктів у різних урядових агенціях та американських компаніях, можливо й більше. Це один з найбільших зломів у історії. Але ми не знаємо двох речей. Нам відомо, що росіяни потрапили всередину, але ми не знаємо, що вони взяли. І ми не знаємо, що вони залишили після себе».

Президент Альянсу боротьби з кіберзагрозами Майкл Деніел додає: успішна атака не означає, що система кіберзахисту США є слабкою. Це додаткове нагадування, що від схожих атак ніхто не застрахований на 100%.

«Це було дуже розмірене, дуже складне, добре продумане і ретельно виконане проникнення в наші мережі. І навіть дуже потужні системи захисту можуть пропускати такі втручання, дозволяючи противнику досягти певного успіху», – розповів Майкл Деніел «Голосу Америки».

За цією операцією, цілком імовірно, стоїть російська розвідка

Він погоджується, що за атакою, швидше за все, стоїть Росія: «Провести таку операцію протягом такого довгого періоду і такого рівня складності, наскільки високоорганізовану, на мій погляд, неможливо без участі групи, за якою стоїть держава. Подумати в цьому випадку на Росію дуже природно. Я б навіть сказав, що за цією операцією, цілком імовірно, стоїть російська розвідка».

Попри це, чинний президент США Дональд Трамп поки не спішить звинувачувати Кремль.

Кібернапад був значно більший у фейкових медіа, ніж у реальності

«Кібернапад був значно більший у фейкових медіа, ніж у реальності. Мене повністю поінформували, і все є добре, під контролем. Росія, Росія, Росія – це основне скандування, коли щось трапляється, тому що жалюгідний мейнстрім (переважно з фінансових міркувань) смертельно боїться обговорювати можливість того, що це може бути Китай (так, може!)», – написав Дональд Трамп у твітері.

Я не можу зрозуміти, чому головнокомандувач США не висловився проти росіян за їхню причетність до цієї кібератаки

Як на сам кібернапад, так і на слова Трампа відреагували також американські законодавці.

«Я не можу зрозуміти, чому головнокомандувач США не висловився проти росіян за їхню причетність до цієї кібератаки. Чому він не порівнює це з віртуальним вторгненням у Сполучені Штати, коли йдеться про нашу власну національну безпеку», – заявив сенатор-демократ Дік Дурбін.

Сенатор з Республіканської партії Роб Портман закликав наступний склад Конгресу відреагувати на кібернапад.

Мають бути наслідки за кібератаки – достатньо вагомі, щоб запобігти їм у майбутньому

«Мають бути наслідки за кібератаки – достатньо вагомі, щоб запобігти їм у майбутньому. І готовність діяти превентивно, коли це потрібно. Конгрес має уважно поглянути на кібербезпеку наших федеральних агенцій», – сказав сенатор Портман.

Експерти погоджуються і кажуть, що відповідь Сполучених Штатів має бути співмірною.

«Нам слід визначити, які дії у відповідь будуть доречними проти Росії. Чи це буде вислання дипломатів? Чи ми заблокуємо на день інтернет у Москві? Чи це буде щось серйозніше?» – міркує Джеймс Льюіс з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

У команді обраного президента США Джо Байдена уже заявили, що наслідки будуть серйозними. Номінант на голову адміністрації президента Рон Клайн сказав, що йдеться не лише про санкції. «Це також кроки та дії, які знизять спроможність іноземних сторін повторити такі атаки в майбутньому», – заявив Рон Клейн.

Наразі уряд США і експерти з кібербезпеки в декількох країнах з'ясовують обставини атаки, яка почалася ще на початку цього року, коли хакери проникли в мережі базованої в Техасі компанії SolarWinds і використовували її програмне забезпечення для проникнення в урядові і корпоративні мережі.