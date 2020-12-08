У Норвегії хакерів із Росії запідозрили в атаці на парламент

Служба безпеки Норвегії заявила про можливу причетність хакерів із Росії до кібератаки на систему електронної пошти норвезького парламенту в серпні цього року.

Як повідомляє агентство Associated Press, розслідування показало, що, ймовірно, операцію проводило угруповання хакерів APT28, також відоме як Fancy Bear, яку спецслужби пов’язують із російською розвідувальною службою ГРУ.

У відомстві зазначають, що інформація в поштовій системі «становить великий інтерес для розвідувальних служб декількох іноземних держав», а кібератака 24 серпня є частиною «більшої кампанії національного і міжнародного масштабу» і триває щонайменше від 2019 року.

Представники спецслужби, відомої за скороченою назвою PST, повідомили, що вирішили зупинити розслідування, оскільки воно не надало «достатньої інформації» для обвинувачення.

Російське посольство в Норвегії заявило, що PST не вдалося зібрати докази про причетність Росії, і назвало заяви норвезької сторони «неприйнятними».

Міністр закордонних справ Норвегії Іне Марі Еріксен Серейде заявила, що це серйозна подія, яка торкнулася найважливішого інституту демократії. За її словами, згідно з наявною інформацією, «за цією діяльністю стоїть Росія».

У 2015 році хакерської атаки зазнав парламент Німеччини. Німецькі спецслужби пов’язували атаку з угрупованням російських хакерів APT28. Їх же вважають відповідальними і за атаку на сервери Демократичної партії США в 2016 році.