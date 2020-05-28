Німеччина пригрозила санкціями росіянину через хакерську атаку на Бундестаг

Міністерство закордонних справ Німеччини пригрозило санкціями ЄС «тим, хто відповідальний» за хакерську атаку 2015 року на німецький парламент, зокрема громадянину Росії. Заява з’явилася в той час, як відносини між двома країнами загострилися.

У своїй заяві від 28 травня міністерство повідомило, що викликало посла Росії в Берліні.

У МЗС наголосили, що докази свідчать про те, що Дмитро Бадін працював на російську розвідку в час здійснення атаки.

Прокуратура Німеччини на початку цього місяця видала ордер на арешт Бадіна, якого розшукує і влада США і якого вважають учасником хакерської групи, відомої як APT28 або Fancy Bear.

«Російському послу повідомили, що на підставі ордеру на арешт, виданого (німецькою) федеральною прокуратурою 5 травня щодо російського громадянина Дмитра Бадіна, уряд Німеччини буде домагатися в Брюсселі використати режим кіберсанкцій ЄС проти осіб, відповідальних за атаку на німецький Бундестаг, включаючи пана Бадіна», – йдеться у повідомленні міністерства.

Раніше цього місяця канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що існують «серйозні докази» участі «російських сил» у кібератаці проти німецького парламенту.

Москва 27 травня заперечила причетність до кібератаки.

Хакерська атака на Бундестаг тривала з 30 квітня по 20 травня 2015 року. В результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, у тому числі до масштабного архіву листування депутатів німецького парламенту.