Меркель: проти Росії можуть вжити заходів через хакерську атаку

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в середу заявила, що проти Росії можуть вжити заходи через хакерську атаку на сайт Бундестагу, здійснену в 2015 році.

Виступаючи в Бундестазі, канцлер сказала, що у німецької прокуратури є достатньо доказів причетності Росії до цієї атаки.

За словами Меркель, йшлося про епізод «гібридної війни», а не про випадковість. Канцлер наголосила що Берлін залишає за собою право вжити відповідних заходів щодо Росії. Вона зазначила, що виступає за поліпшення відносин з Росією, але дії Москви є серйозною перешкодою для досягнення цієї мети.

Як повідомляється, німецька поліція підозрює в скоєнні кібератаки росіянина Дмитра Бадіна. Американська ФБР розшукує його за підозрами у хакерських атаках проти США – зокрема пов’язані з передвиборчою кампанією 2016 року.

За даними журналу Spiegel, внаслідок кібератаки на сервер Бундестагу хакери, зокрема, отримали доступ до даних електронної пошти Меркель за період з 2012 по 2015 роки. Німецька преса повідомляла, що прокуратура підозрює російську військову розвідку ГРУ (ГУ ГШ) в організації кібератаки.