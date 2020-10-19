Хакери зламали сайт парламенту Киргизстану

У Киргизстані хакери зламали сайт Жогорку Кенеша (парламенту), вони вимагають викупу.

На сайті замість публікацій з’явився напис: «Цей сайт, а також його підрозділи були взяті під контроль групою The Black Pirate».

За даними видання AKIpress, місцеві ЗМІ отримали повідомлення про хакерську атаку по електронній пошті з адреси, яку пресслужба парламенту зазвичай використовує для розсилки офіційних повідомлень.

«Логіни і паролі, особисті дані, номери телефонів, пошти і паролі від них, а також ще кілька державних сайтів на даний момент перебувають під нашим контролем. Щоб уникнути продажу в даркнет особистих даних громадян, держслужбовців, їхньої пошти, паролів і логінів, просимо вас відправити викуп в еквіваленті 10 тисяч доларів», – написали хакери.

Під час заворушень у Бішкеку в ніч з 5 на 6 жовтня мітингувальники захопили Білий дім, у якому розташовані парламент і апарат президента. Депутат Дастан Бекешев тоді говорив, що під час штурму був зламаний сайт парламенту, пізніше його робота частково була відновлена, але втрачена база з законопроєктами.

У прес-службі Жогорку Кенеша 15 жовтня вказували, що сервер, на якому зберігалася вся база законопроєктів, перебуває на стадії відновлення, IT-фахівці та експерти працюють над цим.