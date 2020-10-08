Киргизстан: депутати не змогли зібрати кворум, щоб обговорити шляхи виходу з політичної кризи

У Киргизстані парламентарі не змогли зібрати кворум, щоб обговорити шляхи подолання нинішньої політичної кризи, що виникла після повалення уряду на початку цього тижня внаслідок масових протестів.

Один із депутатів Рискельді Момбеков заявив 8 жовтня Радіо Свобода, що лише 40 членів парламенту зібралися вночі у готелі в Бішкеку, щоб призначити дату позачергового засідання парламенту, обрати тимчасового прем’єр-міністра для створення нового уряду й ухвалити рішення щодо імпічменту президента Сооронбая Жеенбекова.

Щонайменше 61 зі 120 членів парламенту має бути присутнім на засіданнях парламенту, щоб рішення законодавців були законними.

Це була вже друга невдала спроба парламенту, повноваження якого закінчуються, зібратися, щоб обговорити шляхи вирішення кризи.

Інша депутатка Ельвіра Сурабальдієва сказала Радіо Свобода, що Миктибек Абдилдаєв, якого група депутатів оголосила тимчасовим головою парламенту після того, як спікер Дастан Джумабеков подав у відставку на тлі протестів, відмовився внести питання про імпічмент Жеенбекова до порядку денного засідання.

Опозиційні групи запропонували своїх кандидатів на посаду тимчасового прем’єр-міністра, який має контролювати повторне голосування на виборах до парламенту найближчими місяцями.

Президент Киргизстану не з’являвся на публіці, відколи виникли протести, і розпустив уряд. Хоча офіс Жеенбекова заявив, що він залишається в Бішкеку. Жеенбеков виступив із трьома заявами, в яких закликав до переговорів між різними політичними фракціями.

У Киргизстані після парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня, відбулися мітинги з вимогою анулювати результати голосування, які переросли в заворушення. У ніч на 6 жовтня демонстранти зайняли «Білий дім», в якому працює парламент і апарат президента, будівлю Державного комітету з нацбезпеки, звільнили з ув’язнення низку політиків.

Президент Сооронбай Жеенбеков розцінив події в країні як «спробу захоплення влади» і заявив, що залишається легітимним головою Киргизстану. У країні різні політичні сили оголосили про створення кількох Координаційних рад.

Центральна виборча комісія вирішила анулювати результати парламентських виборів.