ЦВК Киргизстану анулювала результати виборів після ночі протестів і сутичок

Центральна виборча комісія Киргизстану анулювала результати парламентських виборів, що пройшли в країні 4 жовтня, задовольнивши вимоги тисяч протестувальників, які вийшли на вулиці і захопили урядові будівлі. Протестувальники заявляли, що провладні сили перемогли на виборах через підкуп.

Президент країни Сооронбай Жеенбеков раніше 6 жовтня заявив, що «контролює» ситуацію в країні, проте місце його перебування наразі невідоме.

В іншому повідомленні Жеенбеков висловив готовність до анулювання результатів виборів, закликав своїх опонентів зупинити заворушення і додав, що дав доручення силам безпеки не відкривати вогонь.

Дії розлючених протестувальників, які захопили будівлі уряду, телебачення, сил безпеки, Жеенбеков назвав спробою окремих політичних сил незаконно захопити владу.

Тим часом, Омурбек Суваналієв, який був кандидатом на парламентських виборах від опозиційної партії «Бутун (Єдиний) Киргизстан», заявив Радіо Свобода, що на час відсутності президента він повертається до виконання обов’язків заступника секретаря Ради безпеки Киргизстану і координує правоохоронні і силові структури країни.

На вимогу протестувальників були звільненні з ув’язнення кілька політиків, зокрема колишній президент Алмазбек Атамбаєв.

У МОЗ Киргизстану повідомили про смерть одного з протестувальників, поранення 590, з яких 150 – шпиталізовані.

5 жовтня ЦВК Киргизстану заявила, що в парламент, за підсумками виборів 4 жовтня, проходять чотири партії, які подолали 7-відсотковий бар’єр, а дві провладні партії, «Бірімдік» і «Мекен Киргизстан», здобули переконливу перемогу, отримавши приблизно по 24% голосів кожна.

У наступної за ними партії («Киргизстан») набралося, за офіційними даними, трохи більше ніж 8% голосів. Цю партію також вважають близькою до влади.

Єдина опозиційна партія – націоналістична «Бутун Киргизстан» – пройшла в парламент, подолавши 7-відсотковий бар’єр і здобувши 7,13% голосів.