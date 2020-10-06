У Бішкеку після сутичок у ніч на 6 жовтня помер потерпілий – МОЗ

Після сутичок у Бішкеку в ніч на 6 жовтня помер один постраждалий, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Киргизстану. Особу померлого там не повідомили.

За даними відомства, всього станом на 8 ранку 6 жовтня медичну допомогу було надано 590 громадянам, з яких 439 після надання первинної медичної допомоги відправили на амбулаторне лікування.

Шпиталізовані 150 постраждалих, із них 13 перебувають у реанімації. Пацієнти розміщені в Бішкекському науково-дослідному центрі травматології та ортопедії, в Національному госпіталі, в Міській клінічній лікарні №1, а також у Чуйській обласній лікарні й Національному хірургічному центрі.

У соцмережах повідомлялося про те, що серед постраждалих були і медики, зокрема співробітники Служби швидкої допомоги міста Бішкека.

У Киргизстані, на центральній площі Ала-Тоо в Бішкеку, 5 жовтня почався безстроковий мітинг проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування 4 жовтня і проведення перевиборів.

Після півночі, 6 жовтня мітингувальники захопили «Білий дім», будівлю, де працює президент і парламент, а також будівлі Державного комітету нацбезпеки і громадську телерадіокомпанію.

Ближче до ранку в «Білому домі» почалася пожежа, а з місць позбавлення волі звільнили низку політиків.

Президент країни Сооронбай Жеенбеков в зв’язку з цими подіями висловив надію на те, що політичні сили збережуть «мир і стабільність» в країні. А його речниця запевнила, що голова держави контролює ситуацію і «всі свої зусилля спрямовує на те, щоб повернути країну в правове русло».