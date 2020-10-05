У Киргизстані силовики розігнали учасників протестів, є поранені

У столиці Киргизстану Бішкеку силовики застосували 5 жовтня світлошумові гранати, сльозогінний газ та інші спецзасоби для розгону учасників акцій протесту проти результатів парламентських виборів, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

Один із організаторів опозиційного мітингу, кандидат в депутати від партії «Ата Мекен» Жанарбек Акаєв зазнав поранення в ногу під час розгону мітингу, нині він госпіталізований. Серед протестувальників є й інші травмовані.

За даними міністерства охорони здоров’я Киргизстану, постраждали двоє силовиків: їх закидали камінням невідомі особи. Співробітників силових структур відвезли до Національного госпіталя зі струсом мозку.

Учасники мітингу виламали ворота з південного боку бішкекського Білого дому. Через кілька хвилин пролунали постріли, міліція стала розганяти мітинг. Силовикам вдалося відтіснити мітингувальників від будівлі, в якій розташований парламент. Сутички між протестувальниками та силовиками тривають. Мітингувальники кидають у силовиків каміння і підпалюють сміттєві баки, силовики відстрілюються світлошумовими гранатами і використовують сльозогінний газ.

Вибори до парламенту відбулися 4 жовтня. За попередніми даними Центрвиборчкому, 7-відсотковий бар’єр подолали чотири політичні сили: провладна партія «Бірімдік» (24,5%), «Мекен Киргизстан» (23,88%), «Киргизстан» (8,76% ) і «Бутун Киргизстан» (7,13%). Всього у виборах брали участь 16 партій.

Не подолали бар’єр 11 опозиційних партій, серед яких «Соціал-демократи Киргизстану», «Республіка», «Мекенчіл», «Ата Мекен», «Реформа» та інші. Їхні прихильники зібралися вдень 5 жовтня біля будівлі парламенту в Бішкеку, щоб висловити незгоду з попередніми підсумками виборів.