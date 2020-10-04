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04 жовтня 2020, Київ 15:29
Новини | Міжнародні

У Киргизстані відбуваються парламентські вибори

Голосування на виборах у Киргизстані, 4 жовтня 2020 року

У Киргизстані 4 жовтня відбуваються парламентські вибори. Всього 16 партій борються за 120 парламентських мандатів.

Кореспонденти повідомляють, що в процесі голосування є порушення: багато виборців фотографують бюлетені.

Виборча кампанія розпочалася зі скандалу. Одна з відомих політичних партій, «Киргизстан», запізнилася з подачею документів. Пізніше через суд вона домоглася реєстрації. Агітаційна кампанія супроводжувалася і іншими, не менш резонансними випадками.

З моменту оголошення незалежності Киргизстану в 1991 році в країні працювали шість складів парламенту, але не всі вони повністю відбули свій термін – через революції в цій країні.

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