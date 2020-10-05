У Киргизстані вийшли на вулиці прихильники опозиції, незгодні з результатами виборів

Кілька політичних партій проводять акції протесту в столиці Киргизстану Бішкеку, закликаючи до анулювання результатів парламентських виборів 4 жовтня, на яких перемогли партії, близько до проросійського президента країни Сооронбая Жеенбекова.

Понад тисяча активістів і прихильників п’яти партій – «Соціал-демократи», «Чон Казат», «Мекен Интимаги», «Бір Бол» і «Реформа» – зібралися у центрі Бішкека 5 жовтня , заявивши, що голосування сфальсифікували, зокрема, через підкуп виборців й інші порушення.

Дві великі опозиційні партії «Ата Мекен» і «Республіка» заявили, що їхні прихильники також вийдуть на протест сьогодні.

Опозиційні партії заявили, що протести триватимуть і в інших містах.

За попередніми результатами, оголошеними 5 жовтня, до парламенту потрапляють чотири партії, з них три пов’язують із владою:

«Бірімдік» – 24,53%;

«Мекенім Киргизстан» – 23,9%;

«Киргизстан» – 8,74%;

«Бутун Киргизстан» – 7,09%.

Націоналістична партія «Бутун Киргизстан» – єдина з опозиційних, кому вдалося подолати 7-відсотковий бар’єр на виборах. Ще 12 партій, які брали участь у виборах, не змогли набрати необхідної кількості голосів.

Явка виборців склала 56,5%.

Менші партії звинуватили «Бірімдік», яку вважають лояльною до Жеенбекова, у використанні адміністративного ресурсу для просування своїх кандидатів. Партія це звинувачення відкидає.

Відразу після оголошення попередніх результатів виборів 4 жовтня опозиційні партії заявили, що не визнають їх.