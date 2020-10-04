Вибори в Киргизстані: за попередніми даними, 4 партії проходять до парламенту

У Киргизстані триває підрахунок голосів на парламентських виборах, що відбулися 4 жовтня на тлі побоювань про підкуп виборців і повідомлень про напади на журналістів. За попередніми даними, чотири політичні партії (із 16, що брали участь у виборах) проходять до 120-місного парламенту Киргизстану.

Три з цих партій – «Бірімдік», «Мекен Киргизстан» і «Киргизстан» – пов’язують із владою. Долає 7-відсотковий бар’єр також опозиційна партія «Бутун Киргизстан».

Дільниці зачинилися о 17:00 за київським часом, голоси на виборах віддали 55,4% із 3,5 мільйонів зареєстрованих виборців, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

Протягом дня голосування кореспонденти повідомляли, що вибори проходили з деякими порушеннями: повідомлялося про масове підвезення виборців, видачу бюлетенів із позначками, багато виборців фотографували свої бюлетені.

Виборча кампанія розпочалася зі скандалу. Одна з відомих політичних партій, «Киргизстан», запізнилася з подачею документів. Пізніше через суд вона домоглася реєстрації.

З моменту оголошення незалежності Киргизстану в 1991 році в країні працювали шість складів парламенту, але не всі вони повністю відбули свій термін – через революції в цій країні.