Протести в Киргизстані: захоплена будівля парламенту, експрезидента Атамбаєва звільнили з тюрми

Будівлю, де працюють президент і парламент Киргизстану, захопили протестувальники, незгодні з результатами парламентських виборів, що відбулися в країни 4 жовтня. 5 жовтня в Бішкеку тривали протести і сутички між протестувальники і силами безпеки.

У ніч на 6 жовтня на третьому поверсі будинку, де працюють президент і парламент Киргизстану, спалахнула пожежа, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

На фото у соцмережах, опублікованих до цього, видно, як протестувальники ходять від кімнати до кімнати президентським офісом на сьомому поверсі, пошкоджуючи меблі. В одному з кабінетів вони зняли портрет Сооронбая Жеенбекова зі стіни, один із протестувальників вибив його із рамки.

Тим часом, колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв був звільнений з-під варти в СІЗО Держкомітету нацбезпеки на вимогу протестувальників.

Після захоплення будівлі й території «Білого дому», в якому розташований парламент і адміністрація президента Киргизстану, частина протестувальників попрямували до будівлі Державного комітету національної безпеки.

Силовики, які охороняють ДКНБ, самі вийшли з піднятими руками і сказали, що вони з народом. Після переговорів з керівництвом держкомітету експрезидент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв, який перебував в СІЗО ДКНБ з серпня 2019 року, був звільнений. Це сталося близько 4:30 ранку за місцевим часом. Прессекретар Атамбаєва Кундуз Жолдубаєва підтвердила, що він на волі.

У червні його засудили до 11 років і двох місяців ув’язнення за звинуваченням у корупції.

Пізніше з колоній були звільнені також ексдепутат Садир Жапаров і колишній прем’єр-міністр Сапар Ісаков, засуджений у червні до 18 років в’язниці.

Громадський телеканал КТРК теж перейшов під контроль учасників протестів. В ефірі вони просять не влаштовувати мародерства в Бішкеку.

Протестувальники вийшли на вулиці Бішкека вранці 5 жовтня на знак невизнання підсумків парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Увечері для розгону натовпу від будівлі парламенту (Жогорку Кенеша) і адміністрації президента десятки силовиків застосували сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Протестувальники розійшлися, але пізніше знову рушили до будівлі парламенту, силовики не чинили їм опору.

За останніми даними, 130 людей госпіталізовані з різними травмами.

ЦВК Киргизстану заявила, що в парламент проходять чотири партії, які подолали 7-відсотковий бар’єр, а дві провладні партії, «Бірімдік» і «Мекен Киргизстан», здобули переконливу перемогу, отримавши приблизно по 24% голосів кожна. У наступній за ними партії («Киргизстан») набралося, за офіційними даними, трохи більше ніж 8% голосів. Цю партію також вважають близькою до влади.

Єдина опозиційна партія – націоналістична «Бутун Киргизстан» – пройшла в парламент, подолавши 7-відсотковий бар’єр і здобувши 7,13% голосів.

Нечесними назвали вибори навіть представники партій, які змогли пройти в парламент.

Пресслужба президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова повідомила, що 6 жовтня о 9 ранку глава держави зустрінеться з лідерами всіх брали участь у виборах партій. Їх було 16.