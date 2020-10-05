Під час протестів у Киргизстані постраждали понад 100 людей

Понад сто постраждалих звернулися по медичну допомогу після розгону мітингувальників у центрі столиці Киргизстану Бішкека, загиблих немає. Про це повідомляє 5 вересня агенція «Інтерфакс» із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Киргизстану в понеділок.

«За оперативними даними, станом на 00:00 (6 жовтня за місцевим часом – ред.) до Бішкекського науково-дослідного центру травматології та ортопедії надійшло 65 постраждалих, з них 40 – представники силових структур. Двоє громадян з переломами госпіталізовані до відділення реанімації, стан лікарями оцінюється як тяжкий», – ідеться в повідомленні.

Крім того, до Національного госпіталю країни надійшли 40 людей, із них двоє із закритими черепно-мозковими травмами госпіталізовані до відділення реанімації.

Ще 16 людей звернулися в інші медичні заклади.

За словами організаторів протесту, в акціях беруть участь представники і прихильники 11 політичних партій. Вони підписали резолюцію з вимогою скасування підсумків голосування.

4 жовтня в Киргизстані відбулися вибори до парламенту. За попередніми даними, після ручного підрахунку підсумків голосування, партія «Бірімдік», до якої входить рідний брат чинного президента Сооронбая Жеенбекова Асилбек Жеенбеков, набрала 25,98%.

Партія «Мекен Киргизстан» («Батьківщина Киргизстан») набирає 24,56%.

Партія «Киргизстан» набирає 8,96%, «Бутун Киргизстан» – 7,62%, «Мекенчіл» – 7,26%. Решта партій не змогли подолати семивідсотковий бар’єр.

Остаточні підсумки виборів планується оголосити протягом 20 днів після завершення автоматичного підрахунку голосів.