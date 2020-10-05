Киргизстан: партія, яка перемагає на виборах, заявила про готовність до нового голосування

У Киргизстані партія «Бірімдік», яка, за попередніми даними, перемогла на парламентських виборах, заявила про готовність піти на повторні вибори в разі їхнього оголошення. Про це партія повідомила в соцмережах, інформує киргизька служба Радіо Свобода.

У повідомленні йдеться, що «Бірімдік» закликає до такого кроку і всі інші партії, які подолали 7-відсотковий бар’єр.

4 жовтня в Киргизстані відбулися вибори депутатів Жогорку Кенеша VII скликання. У них взяли участь 16 партій, бар’єр подолали лише чотири з них. Партії, які не проходять до парламенту, заявили про масовий підкуп і застосування адміністративного ресурсу на виборах.

На центральній площі в Бішкеку 5 жовтня весь день тривав мітинг проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання виборів і проведення нового голосування.

Близько 21:00 окремі учасники мітингу виламали ворота з південного боку «Білого дому». Через кілька хвилин пролунали постріли. Міліція стала розганяти мітинг із застосуванням спецзасобів. Спочатку силові органи повністю відтіснили мітингувальників від площі «Ала-Тоо» і будівлі «Білого дому», потім розгін продовжився на прилеглих вулицях.

Уночі 6 жовтня мітингувальники повернули контроль над центральною площею міста. Протистояння в столиці Киргизстану триває.