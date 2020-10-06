Президент Киргизстану допустив анулювання результатів виборів після сутичок і захоплення будівлі парламенту

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков 6 жовтня звернувся до громадян країни, заявивши про готовність анулювати результати парламентських виборів, що призвели до протестів, сутичок і захоплення будівель у Бішкеку.

Жеенбеков зазначив, що вночі окремі політичні сили спробували незаконно захопити владу.

«Під приводом виборів вони порушили громадський порядок, вчинили розгром. Не підкоряючись вимогам правоохоронних органів, вони били медиків і громили будинки. Я віддав наказ правоохоронним органам не стріляти, щоб уникнути кровопролиття. До останнього моменту ми докладали всіх зусиль, щоб ситуація не загострилася», – сказав президент.

За його словами, стабільність і мир у суспільстві важливіші за депутатські мандати, тому, як повідомив Жеенбеков, він доручив ЦВК вивчити всі факти порушення законодавства і запропонував «у разі необхідності» анулювати результати виборів.

«Я пропоную лідерам політичних партій заспокоїти своїх прихильників і вивести їх із місць скупчення. Всіх співвітчизників я закликаю зберігати стабільність, не піддаватися провокаціям і не робити незаконних дій. Мир і безпека в країні – понад усе! Всі сили я закликаю поставити долю країни вище від своїх політичних амбіцій і повернутися в правове русло», – сказав голова держави.

Місце перебування Жеенбекова наразі невідоме, але його речниця раніше заявила, що він перебуває в Бішкеку.

На центральній площі Ала-Тоо в Бішкеку 5 жовтня розпочався безстроковий мітинг проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування 4 жовтня і проведення перевиборів. Після півночі 6 жовтня мітингувальники захопили «Білий дім», де працюють парламент і президент країни, а також будівлі Державного комітету нацбезпеки і громадської ТРК.

На вимогу протестувальників були звільненні з ув’язнення кілька політиків, зокрема колишній президент Алмазбек Атамбаєв.

У МОЗ Киргизстану повідомили про смерть одного з протестувальників, поранення 590, з яких 150 – шпиталізовані.