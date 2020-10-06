Киргизстан: представник опозиції заявив, що координує силові структури країни, у Бішкеку обрали «народного мера»

Омурбек Суваналієв, який був кандидатом на парламентських виборах від опозиційної партії «Бутун (Єдиний) Киргизстан», заявив Радіо Свобода, що на час відсутності президента він повертається до виконання обов’язків заступника секретаря Ради безпеки Киргизстану і координує правоохоронні і силові структури країни.

«Я не маю інформації про місце перебування президента… З питань безпеки та забезпечення порядку легітимна влада – ми. Тому що я є першим заступником секретаря Радбезу. Тому я взяв на себе координацію силових структур і займаюся організацією роботи в цьому напрямку. А прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та інших – нікого немає», – додав він.

Суваналієв також повідомив, що Курсан Асанов, який був звільнений із посади заступника міністра внутрішніх справ у 2019 році за «зраду інтересів поліції Киргизстану» і є об’єктом трьох розслідувань, «тимчасово виконуватиме обов’язки коменданта міста Бішкек».

Речник МВС країни заявив, що міністр внутрішніх справ Кашкар Юнушалієв не з’явився на роботу 6 жовтня, а Асанов обійняв посаду виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ.

Асанов також брав участь у парламентських виборах від партії «Бутун Киргизстан».

6 жовтня вранці мітингувальники зайняли мерію Бішкека і призначили нового мера. «Народним мером» став Жоошбек Коєналієв. Пізніше стало відомо, що офіційний голова столиці Киргизстану Азіз Суракматов подав у відставку.

Водночас президент країни Сооронбай Жеенбеков заявив, що «контролює» ситуацію в країні.

Речниця президента Толгонай Стамалієва заявила, що Жеенбеков «робить усе, щоб відновити закон і порядок». Вона також додала, що Жеенбеков перебуває у Бішкеку.

Вранці 6 жовтня почалося засідання координаційної ради 12 партій, які виступили проти результатів виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту Киргизстану). На ньому обговорюють безпеку і збереження громадського порядку.

Тим часом, Національний банк Киргизстану рекомендував комерційним банкам і небанківським фінансово-кредитним організаціям «з міркувань безпеки фінансово-банківського сектора країни і збереження активів фінансово-кредитних організацій» з 6 жовтня припинити свою діяльність і посилити заходи безпеки.

На центральній площі Ала-Тоо в Бішкеку 5 жовтня розпочався безстроковий мітинг проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування 4 жовтня і проведення перевиборів. Після півночі 6 жовтня мітингувальники захопили «Білий дім», де працюють парламент і президент країни, а також будівлі Державного комітету нацбезпеки і громадської ТРК.

На вимогу протестувальників були звільненні з ув’язнення кілька політиків, зокрема колишній президент Алмазбек Атамбаєв.

У МОЗ Киргизстану повідомили про смерть одного з протестувальників, поранення 590, з яких 150 – шпиталізовані.