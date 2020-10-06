Будівлю, де працюють президент і парламент Киргизстану, захопили протестувальники, незгодні з результатами парламентських виборів, що відбулися в країни 4 жовтня. 5 жовтня в Бішкеку тривали протести і сутички між протестувальники і силами безпеки. Після захоплення будівлі й території «Білого дому», в якому розташований парламент і адміністрація президента Киргизстану, частина протестувальників попрямували до будівлі Державного комітету національної безпеки.