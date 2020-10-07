У Бішкеку відбувається мітинг із вимогою не допускати до влади «старих політиків»

У столиці Киргизстану Бішкеку біля Будинку уряду вранці 7 жовтня проходить мітинг. Як повідомляє киргизька редакція Радіо Свобода, присутні вимагають не допускати до влади «старих політиків».

Учасники акції заявили, що виступають від імені молоді й вимагають люстрації.

Як передає кореспондент Радіо Азаттик, раніше в будівлю уряду увійшли політики Камчибек Ташиєв і Садир Жапаров, а також представники партії «Чон казат».

Тим часом, лідери окремих опозиційних партій оголосили про створення нової Народної координаційної ради, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

На даний час в Киргизстані діють вже шість різних координаційних рад, повідомив лідер опозиційної партії «Ордо» Мірбек Міяров.

Лідери партій «Чон казат» Максат Мамитканов, Ордо» Мірбек Міяров, «Мекен Интимаги» Темірбек Асанбеков, «Ийман Нуру» Чингиз Макешев і представник «Реформи» Урмат Жанибаєв заявили, що вони проти того, що відбувається розподіл посад, і закликали інші опозиційні сили об’єднатися. Зараз вони проводять засідання в Будинку уряду Киргизстану.

6 жовтня група депутатів Жогорку Кенеша (парламенту) провела позачергове засідання, на якому оголосили про відставку прем’єр-міністра Кубатбека Боронова, після чого парламентарі висунули кандидатуру Садира Жапарова на посаду прем’єр-міністра країни.

У ніч на 6 жовтня він був звільнений з колонії. Його кандидатура викликала суперечки серед населення.

Як передає ГУВС Бішкека, в цілому ситуація в столиці Киргизстану на ранок 7 жовтня «спокійна». Міліція дякує городянам і дружинникам, які забезпечують порядок, захищаючи приватне і державне майно.

У ніч на 7 жовтня в Бішкеку громадський порядок забезпечували тисячі добровольців. За повідомленнями активістів, вночі в місті діяв агресивно налаштований натовп, а також їздили автомобілі без державних номерів.

За інформацією МВС, виконувачем обов’язків голови відомства став Курсан Асанов, який також став комендантом Бішкека. Напередодні він провів інструктаж для особового складу ГУВС Бішкека і дружинників.

За інформацією МОЗ, за час заворушень у Бішкеку постраждали 768 людей, 550 пацієнтів після надання первинної медичної допомоги направили на амбулаторне лікування, госпіталізовано 218 осіб, із них семеро людей перебувають у реанімації. Загинув хлопець 2001 року народження.

Мітинги в Бішкеку спровокували результати парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня: за попередніми даними, озвученими ЦВК Киргизстану, в парламент країни пройшли чотири партії, які подолали 7-відсотковий бар’єр, а дві провладні партії, «Бірімдік» і «Мекен Киргизстан», здобули переконливу перемогу, отримавши приблизно по 24% голосів кожна.

Вночі 5 жовтня протестувальники захопили будівлю «Білого дому», де працюють парламент і президент країни, після чого частина демонстрантів попрямувала до будівлі Держкомітету нацбезпеки. З-під варти звільнили колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, ексдепутата Садира Жапарова й інших колишніх чиновників.

6 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков доручив ЦВК вивчити всі факти порушень на виборах і запропонував, в разі необхідності, анулювати результати. ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів.