Киргизстан: парламент обрав нового прем’єр-міністра

Парламент Киргизстану обрав нового прем’єр-міністра країни Садира Жапарова.
Позачергове засідання парламенту відбувалося в готелі «Достук» у Бішкеку.
На ньому депутати прийняли відставку Кубатбека Боронова.
У пресслужбі парламенту заявили агентству «Інтерфакс», що «найближчими днями, завтра-післязавтра, Жапаров повинен представити склад та структуру нового уряду».
У Бішкеку 5 жовтня відбувся мітинг проти підсумків парламентських виборів 4 жовтня. Учасники вимагали анулювати результати голосування і провести перевибори.
Увечері учасники мітингу виламали ворота біля «Білого дому», будівлі, в якій працюють парламент і президент. Через кілька хвилин пролунали постріли. Силовики почали розганяти мітинг із застосуванням спецзасобів, виникли сутички. Постраждали кілька сотень людей.
Після півночі мітингувальники захопили «Білий дім», а також будівлі Державного комітету нацбезпеки і телерадіокомпанії КТРК.
6 жовтня президент Сооронбай Жеенбеков доручив ЦВК вивчити всі факти порушень на виборах і запропонував, в разі необхідності, анулювати результати. ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів.
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