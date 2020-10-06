Фоторепортаж: як виглядає захоплена будівля парламенту в Киргизстані

5 жовтня на площі Ала-Тоо в Бішкеку зібралися активісти і прихильники 10 політичних партій, які заявили, що проведене напередодні голосування було сфальсифіковане. Міліція почала розганяти мітинг із застосуванням спецзасобів після того, як деякі демонстранти, за версією влади, спробували увірватися в «Білий дім» – будівлю офісу президента і парламенту. За даними Міністерства охорони здоров’я, принаймні 164 особи госпіталізовано з різними травмами, з них 7 – у реанімації, одна людина померла. Загалом за медичною допомогою звернулися 686 осіб. У ніч на вівторок демонстранти увірвалися в «Білий дім» і зайняли кабінет президента.