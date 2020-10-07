У Киргизстані триває політична криза

У Киргизстані після парламентських виборів і масових протестів проти оголошених підсумків триває політична криза. Неочевидно, хто контролює силові структури, хто є чинним прем’єр-міністром країни, де перебуває президент і чи має він реальну владу.

У столиці країни Бішкеку створені кілька паралельних владних структур. Тривають масові мітинги, а також спроби захоплення підприємств промисловості і торгівлі, яким протистоять народні дружини.

Підсумки парламентських виборів були офіційно скасовані. Це сталося після того, як демонстранти, незадоволені оголошеними результатами, зайняли будівлю парламенту та кілька урядових будівель, звільнили з ув’язнення колишнього президента Алмазбека Атамбаєва і його прихильників.

Прем’єр-міністр країни пішов у відставку. Група депутатів парламенту попереднього скликання проголосила новим прем’єром опозиційного політика Садира Жапарова. З цим рішенням не погодилася частина опозиційних сил. Вони стверджують, що на засіданні не було кворуму. Противники Жапарова створили свою координаційну раду, до якої увійшли представники кількох партій. Іншу координаційну раду було створено напередодні.

У центрі Бішкека триває мітинг, учасники якого виступають проти призначення Жапарова та закликають до імпічменту глави держави.

Незрозуміло, де перебуває президент Сооронбай Жеенбеков. Його речник каже, що він у Бішкеку. Жеенбеков двічі виступав після виборів зі зверненнями, однак на публіці не з’являвся. Він каже, що не пішов у відставку і залишається президентом. Але невідомо, чи підкоряються йому будь-які силові структури.

Масові демонстрації розпочалися 5 жовтня. Протести підтримали опозиційні партії, яких у Киргизстанів більше десяти. За час заворушень постраждали понад 700 людей, одна людина загинула.