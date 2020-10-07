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07 жовтня 2020, Київ 18:20
Фотогалереї

Фоторепортаж: центральна площа Бішкеку і будинок парламенту Киргизстану після протестів

У Бішкеку в ніч на 6 жовтня відбувалися сутички між прихильниками партій, які програли вибори до парламенту, і співробітниками силових органів. Протистояння закінчилося захопленням будівлі «Білого дому», де працює парламент і адміністрація президента. Як виглядали «Білий дім» і площа Ала-Тоо нині – дивіться у фотогалереї Радіо Азаттик, Киргизької редакції Радіо Свобода.

Мітинги в Бішкеку спровокували результати парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня: за попередніми даними, озвученими ЦВК Киргизстану, в парламент країни пройшли чотири партії, які подолали 7-відсотковий бар’єр, а дві провладні партії, «Бірімдік» і «Мекенім Киргизстан», здобули переконливу перемогу, отримавши приблизно по 24% голосів кожна.

Вночі 5 жовтня протестувальники захопили будівлю «Білого дому», де працюють парламент і президент країни, після чого частина демонстрантів попрямувала до будівлі Держкомітету нацбезпеки. З-під варти звільнили колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, ексдепутата Садира Жапарова й інших колишніх чиновників.

6 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков доручив ЦВК вивчити всі факти порушень на виборах і запропонував, у разі необхідності, анулювати результати. ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів.

Ворота &laquo;Білого дому&raquo; відкриті навстіж, на території комплексу сотні людей, в тому числі жінки і діти, люди похилого віку
1 Ворота «Білого дому» відкриті навстіж, на території комплексу сотні людей, в тому числі жінки і діти, люди похилого віку
Розбиті кілька вікон будівлі, видно наслідки пожежі й погромів
2 Розбиті кілька вікон будівлі, видно наслідки пожежі й погромів
3
Зламаний сейф у будівлі &laquo;Білого дому&raquo;
4 Зламаний сейф у будівлі «Білого дому»
Волонтери прибрали сміття на території будівлі і за огорожею
5 Волонтери прибрали сміття на території будівлі і за огорожею
Під час прибирання на площі Ала-То&raquo; волонтер знайшов світлошумову гранату
6 Під час прибирання на площі Ала-То» волонтер знайшов світлошумову гранату
Згорілий автомобіль
7 Згорілий автомобіль
І ще одна спалена машина на площі Ала-Тоо
8 І ще одна спалена машина на площі Ала-Тоо
Учасник мітингу в захисних окулярах
9 Учасник мітингу в захисних окулярах
Опівдні на площі біля щогли державного прапора змінилася почесна варта, глядачі аплодували
10 Опівдні на площі біля щогли державного прапора змінилася почесна варта, глядачі аплодували
На вулицях у центрі Бішкеку місцями відсутня бруківка, закриті магазини і торговельні центри
11 На вулицях у центрі Бішкеку місцями відсутня бруківка, закриті магазини і торговельні центри

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