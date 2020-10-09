ООН висловлює стурбованість ситуацією в Киргизстані

Генеральний секретар Організації Об`єднаних Націй Антоніe Гуттеріш провів телефонну прзмову з колишньою президенткою Киргизької Республіки Розою Отунбаєвою, щоб обговорити останні події в країні.

В інтерв’ю киргизькій службі Радіо Свобода, «Азаттик», вона підтвердила цю інформацію і пояснила, що «пан Гуттеріш сказав, що хотів отримати інформацію про те, що відбувається в Киргизстані, з перших рук і висловити свою підтримку громадянам країни». Раніше генеральний секретар ООН заявляв про готовність виступити посередником у врегулюванні ситуації.

На сторінці ООН у твітері розміщено заяву організації, де вона закликала киргизстанців «підтримувати верховенство закону в країні і продовжувати виявляти стриманість і утримуватися від насильства».

Акції протесту в Бішкеку не припиняються із 5 жовтня. У ніч на 6 жовтня мітинг прихильників партій, незадоволених підсумками голосуваннях на виборах 4 жовтня, переріс у сутички з правоохоронними органами. Заворушення призвели до захоплення будівель влади.

9 жовтня на площі «Ала-Тоо» був зірваний мітинг громадських активістів і прихильників руху «Акирки Умут», куди входять колишній президент Алмазбек Атамбаєв, Омурбек Бабанов і інші політики. Після сутичок п’ять людей були госпіталізовані. Двоє з них, за даними міліції, зазнали вогнепальних поранень.

За фактом події правоохоронні органи порушили справу за статтею 264 ( «Масові заворушення») Кримінального кодексу Киргизької Республіки.