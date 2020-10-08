Міністру фінансів Киргизстану висловили недовіру. Комендант Бішкека заявив про втечу голови МВС

У Міністерстві фінансів Киргизстану ухвалили колективне рішення про висловлення недовіри голові відомства Бактигуль Жеенбаєвій. Вона вже залишила своє робоче місце, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода з посиланням на офіційний сайт Мінфіну.

Зокрема, в заяві Мінфіну Киргизстану йдеться про те, що колектив відомства висловлює «крайнє невдоволення щодо некомпетентності» міністра фінансів, відсутності у неї професіоналізму і досвіду роботи на державній службі.

Також співробітники відомства зазначили, що Жеенбаєва є «ставленицею і наближеною людиною президента Сооронбая Жеенбекова».

Тим часом, комендант Бішкека Курсан Асанов, який оголосив себе в.о. голови МВС країни, заявив про втечу міністра внутрішніх справ Кашкара Джунушалієва.

Під час брифінгу 8 жовтня на питання журналістів, чи подавав Джунушалієв заяву про звільнення, Асанов заявив, що голова МВС «нічого не робив, він просто зник».

Асанов додав, що двоє заступників міністра раніше «захворіли», але сьогодні вийшли на роботу, один із них контролює роботу в Оші.

Раніше Асанов був заступником міністра внутрішніх справ. Комендантом столиці Киргизстану він став від 6 жовтня. Де перебуває Джунушалієв, Асанов не знає і «шукати його» не збирається.

У Киргизстані після парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня, відбулися мітинги з вимогою анулювати результати голосування, які переросли в заворушення. У ніч на 6 жовтня демонстранти зайняли «Білий дім», в якому працює парламент і апарат президента, будівлю Державного комітету з нацбезпеки, звільнили з ув’язнення низку політиків.

Президент Сооронбай Жеенбеков розцінив події в країні як «спробу захоплення влади» і заявив, що залишається легітимним головою Киргизстану. У країні різні політичні сили оголосили про створення кількох Координаційних рад.

Центральна виборча комісія вирішила анулювати результати парламентських виборів.