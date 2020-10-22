ЄС запровадила нові санкції проти двох росіян та ГРУ за кібернапад на Бундестаг 2015 року

Рада Євросоюзу запровадила обмеження проти двох громадян та однієї установи Росії за причетність до кібератаки на федеральний парламент Німеччини в квітні та травні 2015 року. Про це йдеться в записі журналу Європейського союзу від 22 жовтня.

За повідомленням, кібератака була спрямована на інформаційну систему Бундестагу і на кілька днів позначилася на її працездатності.

«Значний обсяг даних був викрадений, шкоди зазнали поштові облікові записи парламенту, в тому числі канцлерки Анґели Меркель», – йдеться в повідомленні.

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Санкції спрямовані проти російських громадян, офіцерів Головного розвідувального управління Росії Дмитра Бадіна та Ігоря Костюкова, а також Головного центру спеціальних служб ГРУ Росії.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до Євросоюзу та замороження активів.

Загалом, підсумовує Європейська рада, вісім осіб і чотири установи перебувають під санкціями через кібератаки проти Євросоюзу та держав-членів блоку.

21 жовтня Міністерство закордонних справ закликало міжнародну спільноту продовжити тиск на Росію для припинення, зокрема, здійснення кібератак у всьому світі.