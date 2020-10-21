МЗС закликає продовжити тиск на Росію через кібератаки у всьому світі

Україна закликає міжнародну спільноту продовжити тиск на Росію для припинення систематичного порушення з її боку норм і принципів міжнародного права, зокрема, здійснення кібератак у всьому світі, заявляє Міністерство закордонних справ. Так у МЗС прокоментували рішення США про висунення звинувачень у кіберзлочинах шістьом співробітникам російського Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії (відомого як ГРУ).

«Україна повністю довіряє оприлюдненим Міністерством юстиції США результатам розслідування і звинуваченням шести співробітникам російського Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ у скоєнні низки кібератак по всьому світу, зокрема в Україні, США, Франції, Грузії та Південній Кореї. Повністю підтримуємо заяву державного секретаря США Майка Помпео щодо необхідності суворого засудження триваючої підривної, деструктивної й дестабілізуючої діяльності РФ у кіберпросторі. Така діяльність демонструє повну неповагу до громадської безпеки та міжнародної стабільності», – йдеться в заяві.

Увечері 19 жовтня стало відомо, що Міністерство юстиції США звинуватило шістьох російських офіцерів Головного розвідувального управління в хакерських атаках. Із документів прокуратури випливає, що кібератаки завдали збитків на мільярди доларів.

Американські офіційні джерела називають прізвища росіян, яким висунули звинувачення. Це Юрій Андрієнко, Володимир Детістов, Павло Фролов, Анатолій Ковальов, Артем Очиченко і Петро Пліскін. Всі вони співробітники ГРУ з військової частини номер 74455.

Хакери з угруповання Sandworm, яке стоїть за атаками, за даними міжнародних правоохоронних органів, пов’язані з поширенням по світу комп’ютерного вірусу NotPetya. Ця атака стала найпотужнішою в історії, збитки від неї оцінюються в 10 мільярдів доларів.

Міністерство юстиції США звинувачує співробітників ГРУ в діях із дестабілізації ситуації в Україні та Грузії, зламі комп’ютерів, які обслуговували зимові Олімпійські ігри 2018 року, зламі електронної пошти співробітників виборчого штабу нинішнього президента Франції Емманюеля Макрона в 2017 році, а також в діях, спрямованих проти міжнародних і британських організацій, які розслідують отруєння колишнього подвійного агента Росії і Великої Британії Сергія Скрипаля в 2018 році в англійському місті Солсбері.

У кінці липня 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти ГРУ Росії і чотирьох росіян: у 2018 році їх вислали з Нідерландів за кібератаки.