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30 липня 2020, Київ 21:07
Новини | Міжнародні

Рада ЄС запровадила санкції проти росіян за участь в кібератаках

Кібератака з використанням вірусу, який спочатку був названий Petya.A (пізніше – NotPetya), відбулася 27 червня 2017 року

Рада Євросоюзу запровадила санкції проти чотирьох росіян, підозрюваних у кібератаках на установи Євросоюзу.

Під обмеження потрапили Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков і Олег Сотников. Крім того, до списку санкцій потрапив Головний центр спеціальних технологій ГРУ Росії. За даними ЄС, росіяни є співробітниками російської військової розвідки. Їх підозрюють у кібератаках на Організацію по забороні хімічної зброї з використанням вірусів WannaCry і NotPetya.

Центр спеціальних технологій ГРУ керівництво Євросоюзу пов’язує з хакерським угрупованням Sandworm Team. Як стверджується, ця група атакувала різні урядові ресурси по всьому світу, а також енергосистему України.

До санкційного списку потрапили також два громадянина Китаю і дві компанії з КНР.

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