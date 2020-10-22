Американський ексагент Сноуден отримав безстроковий дозвіл на проживання в Росії

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден отримав безстроковий дозвіл на проживання в Росії, повідомив його адвокат Анатолій Кучерена.

За словами захисника, про отримання російського громадянства Сноуден поки не думає.

У 2013 році Сноуден отримав притулок у Росії після того, як він оприлюднив секретні відомості про програму масової електронного стеження з боку спецслужб. Сноуден твердить, що в Росії опинився за збігом обставин: він летів із Гонконгу з пересадкою в Москві, де дізнався, що його американський паспорт анульований, а йому загрожує переслідування на батьківщині. У 2014 році Сноуден отримав у Росії тимчасовий дозвіл на проживання.

У різних інтерв’ю він стверджував, що не обмежений у своїх переміщеннях по Росії. Виступаючи за свободу інформації, Сноуден критикував російську владу за заходи з її обмеження.

Сноудену в США висунуті звинувачення в шпигунстві, йому загрожує тривалий тюремний термін. Громадська думка у США з питання про Сноудена розділилася: багато активістів та громадські діячі, визнаючи, що він порушив закон, вказують на те, що він порушив важливу проблему невиправданого втручання спецслужб у приватне життя.

Колишній президент Барак Обама відмовився помилувати Сноудена, заявивши, що, можливо, зробив би це, якби той добровільно постав перед американським судом. Президент Дональд Трамп характеризував Сноудена як «зрадника». Але в серпні 2020 року з’явилися повідомлення, що Трамп не виключає можливості помилувати Сноудена.