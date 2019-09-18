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18 Вересень 2019, Київ 10:05
Новини | Міжнародні

США позиваються до Сноудена через публікацію мемуарів

Влада США вважає, що випуск книги Сноудена є порушенням угоди про нерозголошення інформації

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США 17 вересня подали судовий позов проти колишнього співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена, який видав свої мемуари.

Влада США вважає, що випуск книги є порушенням угоди про нерозголошення інформації.

У заяві Міністерства юстиції мовиться, що Сноуден опублікував свої мемуари під назвою «Постійний запис», не надавши їх на попередній розгляд спецслужбам. Крім того, Сноуден порушив угоди про нерозголошення під час публічних виступів.

США хочуть отримати всі доходи від продажу. Юридичні особи, які стоять за публікацією книги, у позові зазначені як номінальні відповідачі.

Представник Сноудена і його видавець Macmillan ситуацію з позовом поки не коментували.

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