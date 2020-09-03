Суд визнав незаконним телефонне стеження, про яке розповів Сноуден

Апеляційний суд дев’ятого округу США у Каліфорнії визнав незаконною програму стеження за телефонними дзвінками і листуванням у інтернеті мільйонів американців, розроблену Агентством національної безпеки (АНБ), повідомляє російська служба Радіо Свобода.

У рішенні суду мовиться, що збір даних про телефонні розмови без санкції судів порушує Акт про негласне спостереження у цілях зовнішньої розвідки і може бути неконституційним.

Суд також дійшов висновку, що керівники американської розвідки, які публічно захищали цю програму, говорили неправду. Американська влада раніше наполягала, що програма стеження за телефонними розмовами дозволила боротися з екстреміcтами у США.

Сім років тому про програму масової стеження спецслужб за американцями і громадянами інших країн повідомив колишній співробітник Агентства національної безпеки Едвард Сноуден. Після цього у США йому висунули звинувачення у шпигунстві. З 2013 року Сноуден переховується у Росії.

Коментуючи рішення суду, Сноуден написав у твітері: «Я не міг собі уявити, що доживу до того моменту, коли наші суди засудять дії АНБ як незаконні і в тій же постанові поставлять мені в заслугу їх викриття. І все ж цей день настав».

Сноудена, який зараз живе в Росії, звинувачують у розголошенні інформації, яка містила таємниці американської розвідки, після того, як він викрав тисячі секретних документів і в червні 2013 року надав їх у розпорядження кількох засобів масової інформації.

Влада США домагається повернення Сноудена і хоче судити його за звинуваченням у шпигунстві.

Захист Сноудена заявляв, що його мають не просто помилувати у США, а й зняти всі обвинувачення, бо він діяв «лише в інтересах американських громадян і всього людства».

Президент Дональд Трамп характеризував Сноудена як «зрадника».