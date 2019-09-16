Сноуден закликає Макрона надати йому притулок у Франції

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден закликає президента Франції Емманюеля Макрона надати йому притулок.

Сноуден із 2013 року перебуває в Росії. В інтерв’ю французькому радіо France Inter він заявив, що «захист викривачів не є ворожим діянням». Американець вважає, що має право на захист у Франції.

У 2013 році Сноуден уже безуспішно намагався отримати притулок у Франції та інших країнах.

Мемуари Сноудена під назвою «Постійний запис» (Permanent Record) будуть оприлюднені 17 вересня в близько 20 країнах, включно з Францією.

Адміністрація президента Макрона наразі не коментувала слова Сноудена. Міністр юстиції Ніколь Беллубе підтримала надання американцю притулку, але вона зазначила, що це її особиста думка, а не офіційна позиція.

Сноуден втік зі США і з серпня 2013 року живе у Росії. У період роботи за контрактом в Агентстві національної безпеки США він викрав тисячі секретних документів і в червні 2013 року надав їх у розпорядження кількох засобів масової інформації. Сполучені Штати вимагають видачі Едварда Сноудена, бо звинувачують його у шпигунстві та інших злочинах.

У липні 2015 року Білий дім відхилив петицію про помилування Едварда Сноудена.