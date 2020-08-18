Трамп заявляє, що помилує «дуже важливу» особу, але не Сноудена і не Флінна

Президент США Дональд Трамп оголосив, що 18 серпня помилує людину, яка є «дуже, дуже важливою». При цьому він додав, що це не буде колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден чи ексрадник із нацбезпеки Майкл Флінн.

Подробиць президент США не навів.

Сноудена, який зараз живе в Росії, звинувачують у розголошенні інформації, яка містила таємниці американської розвідки, після того, як він викрав тисячі секретних документів і в червні 2013 року надав їх у розпорядження кількох засобів масової інформації.

Влада США домагається повернення Сноудена і хоче судити його за звинуваченням у шпигунстві.

Захист Сноудена заявляв, що його мають не просто помилувати у США, а й зняти всі обвинувачення, бо він діяв «лише в інтересах американських громадян і всього людства».

Майкл Флінн, який є генерал-лейтенантом у відставці і колишнім директором Агенції оборонної розвідки Пентагону, був головним радником кампанії Трампа під час президентських виборів 2016 року. Після перемоги на виборах Трамп призначив його на одну з ключових посад в адміністрації – радника Білого дому з національної безпеки.

Проте Флінн пішов з посади в лютому 2017 року, після того, як з’ясувалося, що він ввів в оману віцепрезидента Майка Пенса в питанні про свої контакти з тодішнім послом Росії.

1 грудня 2017 року 61-річний Майкл Флінн визнав себе винним у тому, що брехав ФБР про те, що не обговорював з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком американські санкції.

У травні 2020 року Міністерство юстиції США заявило, що відмовляється від кримінальних обвинувачень проти Флінна, який був одним із перших посадовців, щодо яких велося розслідування у справі про можливу змову між Росією і кампанією Трампа в 2016 році.

Трамп називав Флінна «невинною людиною».

Минулого місяця Трамп змінив вирок давньому другові та раднику Роджеру Стоуну, який був засуджений за надання неправдивих свідчень під присягою під час виступу перед законодавцями, які розслідували втручання Росії у вибори у США в 2016 році.