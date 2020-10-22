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22 жовтня 2020, Київ 19:58
Новини | Міжнародні

Іран та Росія відкидають звинувачення США у втручанні у вибори

Американська громадянка прикріпила до одягу значок «Я проголосувала сьогодні» – після дострокової участі в голосуванні, Філадельфія, жовтень 2020 року

Росія та Іран відкинули заяви влади США, що ці дві країни втручаються у заплановані на 3 листопада президентські вибори.

22 жовтня Іран заявив, що викликав швейцарського посла в Тегерані, який представляє інтереси США в країні. Дипломату був висловлений протест проти «безпідставних» звинувачень США.

«Для Ірану не має значення, хто саме переможе на виборах у США», – сказав представник МЗС цієї країни Саїд Хатібзаде.

Москва також назвала звинувачення «абсолютно безпідставними».

Ці реакції надійшли на наступний день після того, як представники спецслужб США заявили, що Іран і Росія отримали інформацію про американських виборців та намагаються вплинути на громадську думку напередодні виборів.

Ця заява демонструє стурбованість уряду США з приводу зусиль іноземних країн щодо поширення неправдивої інформації, призначеної для зменшення явки виборців та підриву американської довіри до виборів.

Спецслужби США раніше заявляли, що Іран, Росія і Китай намагаються втрутитися у президентські вибори 2020 року.

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