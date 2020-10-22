Розвідка США: Іран та Росія отримали дані американських виборців

Іран та Росія отримали інформацію про американських виборців та намагаються вплинути на громадську думку напередодні президентських виборів 3 листопада. Про це 21 жовтня заявив на пресконференції директор національної розвідки США Джон Реткліф.

«Ми підтвердили, що деяка інформація про реєстрацію виборців була отримана Іраном і, окремо, Росією», – зазначив Реткліф.

Реткліф і директор ФБР Кріс Рей заявили на прес-конференції, що Сполучені Штати «змусять заплатити» будь-яку іноземну країну, яка втручається у вибори в США. Іони наголосили, що незважаючи на дії Росії та Ірану, американці можуть бути впевнені у виборах.

За словами Реткліфа, Іран розсилає підроблені електронні листи, покликані залякати виборців, викликати соціальне невдоволення і завдати шкоди президенту Дональду Трампу. Директор розвідки розповів, що надіслані з Ірану електронні листи з залякуваннями отримали виборці-демократи з як мінімум чотирьох штатів, зокрема Флориди та Пенсильванії. У листах з погрозами, які нібито були відправлені ультраправою групою Proud Boys, виборців попереджали, що «ми прийдемо за вами», якщо одержувачі не проголосують за Трампа.

У розвідці вважають, що зловмисники використали електронні адреси, отримані зі списків реєстру виборців штату, де зокрема вказана партійна приналежність та домашня адреса. Поки неясно, чи вони дістали цю інформацію шляхом зламу, чи отримали в інший спосіб, наприклад, через мережі у «даркнеті». Деяка інформація про виборців знаходиться у відкритому доступі.

Реткліф сказав, що розвідка США не спостерігала подібних дій з боку Росії, але «ми знаємо, що вони отримали певну інформацію про виборців так само, як і в 2016 році».

За словами директора розвідки, Іран також поширює іншу дезінформацію в інтернеті, зокрема відео, в якому мовиться, що люди можуть голосувати підробленими бюлетенями навіть з-за кордону. «Це відео і будь-які заяви щодо таких нібито фальсифікованих бюлетенів не відповідають дійсності», – сказав Реткліф.

Спецслужби США раніше заявляли, що Іран, Росія і Китай намагаються втрутитися у президентські вибори 2020 року.