Вибори президента США: на наступних дебатах кандидатам зможуть вимикати мікрофон

Кандидатам у президенти США під час наступних теледебатів зможуть вимикати мікрофон, оголосила позапартійна комісія з питань президентських дебатів 19 жовтня.

Комісія запровадила зміни, щоб запобігти перебиванням під час виступу опонента. Пропозиція цих змін з’явилася практично одразу після першого раунду дебатів, які відбулися 29 вересня. Чинного президента та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа звинувачували в тому, що він неодноразово перебивав свого опонента від Демократичної партії Джо Байдена.

«Комісія сподівається, що кандидати з повагою ставитимуться до часу один одного, що сприятиме розвитку цивілізованого дискурсу на користь глядачів», – заявили в комісії.

Наступні дебати відбудуться 22 жовтня й стануть останньою можливістю для виборців побачити кандидатів на одній сцені перед президентськими виборами, які заплановані на 3 листопада.

Вимкнені мікрофони дозволять кожному кандидату виступити впродовж двох хвилин на початку кожного 15-хвилинного блоку дебатів. Після цього мікрофони обох кандидатів будуть увімкнені, щоб вони могли розпочати відкриту дискусію.

Представники виборчої кампанії Дональда Трампа заперечували проти змін, однак чинний президент все ж візьме участь у дебатах з Байденом.

Учасники кампанії колишнього віцепрезидента наразі не коментували запроваджені зміни.

16 жовтня комісія з питань президентських дебатів повідомила, що темами дискусій стануть COVID-19, американські сім’ї, раси, зміни клімату, національна безпека та лідерство.

Представники кандидата від Республіканської партії Трампа заявляли, що дебати повинні більше концентруватися на зовнішній політиці й звинувачували комісію в підтримці Байдена.

Водночас у таборі його опонента стверджували, що Трамп хоче уникнути дискусії про його управління країною під час пандемії COVID-19.

Другий раунд дебатів мав відбутися 15 жовтня, однак комісія запропонувала провести їх в онлайн-режимі через те, що Трамп двома тижнями раніше захворів на COVID-19. Чинний президент відмовився брати в цьому участь. У результаті кандидати пішли на окремі телевізійні ефіри.