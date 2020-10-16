Помпео розповів, як американцям варто ставитись до повідомлень RT

Держсекретар США Майк Помпео закликав американців бути пильними щодо пропаганди від іноземних урядів, таких як Китай, Іран та Росія і, зокрема критично ставитись до інформації від російського державного каналу RT.

«Ці країни, їхні лідери, їхні розвідки, військовий апарат та громадська інформація часто націлені на те, щоб наразити на ризик наші демократичні цінності», – наголосив Помпео, відповідаючи на питання регіональних американських ЗМІ в режимі телеконференції 15 жовтня.

Як влада, так і пересічний глядач, має вирізняти дезінформацію і вживати кроків задля її усунення, вважає Помпео.

Коли ви бачите певну історію на RT, треба зважати, що на цю діяльність впливає Росія



«Кожен з нас має власну відповідальність і Сполучені Штати мають вирізняти цю дезінформацію і повідомляти про неї народу Америки, – заявив головний дипломат США в коментарі каналу WIBC з Індіанаполіса. – Однак всі маємо бути обережними. Коли хтось з «Інституту Конфуція» говорить про переваги та велич Комуністичної партії Китаю, треба розуміти звідки це походить. Коли ви бачите певну історію на RT, треба зважати, що на цю діяльність впливає Росія. Може там і є правдива інформація, але потрібно її дуже уважно оцінювати».

Помпео відзначив, що зусилля іноземних урядів з поширення дезінформації в США відбуваються на тлі підготовки до виборів президента, запланованих на 3 листопада.

«Ці уряди не хочуть демократії. Вони не хочуть, щоб наші вибори були успішними», – додав Помпео в коментарі виданню з Аризони KTAR.

Раніше цього року США визнали китайський «Інститут Конфуція» місією іноземної держави.