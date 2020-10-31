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31 жовтня 2020, Київ 20:13
Відео

США: Чи перетвориться ніч виборів на місяць очікування? (відео)

США: Чи перетвориться ніч виборів на місяць очікування? (відео)
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США: Чи перетвориться ніч виборів на місяць очікування? (відео)

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Через те, що на президентських виборах у США нині поштою надходять десятки мільйонів голосів, результат від 3 листопада може стати неостаточним. Наступні дні, тижні, ба більше місяць, можуть бути напововнені юридичними чварами, перерахунками голосів і заявами про шахрайство. Яким може бути результат виборів наступного президента Сполучених Штатів – у відео Радіо Свобода.

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