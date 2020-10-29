У США – рекордне економічне зростання на тлі послаблення протиепідемічних обмежень в третьому кварталі

Економіка у США показала рекордні темпи зростання в третьому кварталі, однак повного відновлення після падіння, спричиненого пандемією, ще не досягнуто.

Міністерство торгівлі США повідомило у вівторок про зростання економіки в третьому кварталі на 7,4%, (33,1% за ануалізованими оцінками). Це найбільший показник з часів Другої світової війни.

Зростання лише частково компенсувало падіння ВВП, що склало 9% в другому кварталі (31,4% за аннуалізованими оцінками) і 1,3% в першому кварталі. Реальний ВВП в третьому кварталі 2020 був нижчим за відповідний рівень четвертого кварталу 2019 року на 3,5%.

«Зростання в третьому кварталі відображає продовження поновлення роботи бізнесу та діяльності, відтермінованої, або обмеженої через COVD-19»,– йдеться у повідомленні міністерства.

Економіка США вже компенсувала дві третини падіння, спричиненого пандемією, зауважили в Економічній службі Білого дому.

Експертів же турбує, чи зростатиме економіка і надалі. «Ми маємо такий великий відкат тому що економіка перейшла від закритої до частково відкритої, – наводить слова Мішель Меєр з Bank of America видання New York Times. – Вичерпано легке зростання і тепер потрібно провести важку роботу, щоб досягнути повного одужання».

«Ці цифрі вказують, що фіскальна політика працює, – говорить в коментарі для ЗМІ Ян Шепердсон з Pantheon Macroeconomics. – Федеральний уряд позичив багато грошей і надіслав їх людям та компаніям і це спрацювало. Зараз цього немає і очікується послаблення зростання в четвертому кварталі, а картина з вірусом значно гірша».

Питання економічного зростання у США активно обговорюється під час передвиборчої кампанії.

Президент США Дональд Трамп поділився оптимізмом стосовно швидкого відновлення економіки перед оприлюдненням даних про економічне зростання. «Почекайте, коли побачите дані ВВП, – заявив Трамп виступаючи перед виборцями в Пенсильванії в понеділок. – Маємо супер-V».

«Ці вибори – вибір між відродженням від Трампа та депресією від Байдена», – твітнув президент у вівторок.

Байден же порівняв графік економічного відновлення з літерою «К», заявивши, що малозабезпечені найбільше постраждали від падіння економіки, наголошуючи, що ситуація з безробіттям та втратою доходів залишається складною.