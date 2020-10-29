США: шляхи виборчих кампаній Трампа і Байдена перетнуться у Флориді

Президент США Дональд Трамп і його опонент, демократ Джо Байден планують провести агітацію у штаті Флорида 29 жовтня, за п’ять днів до вирішального дня виборів.

Штат Флорида делегує до колегії виборників 29 представників, і ці голоси прагнуть здобути обидва кандидати. Трамп і Байден з’являться у місті Тампа: Трамп на мітингу просто неба, а Байден візьме участь в агітаційному автопробігу.

Трамп регулярно виступає перед великими зібраннями прихильників, навіть попри пандемію COVID-19, Байден діє обережніше, його часто бачать у захисній масці.

Трамп 28 жовтня провів два мітинги в штаті Арізона, де говорив про свою переконливу перевагу над конкурентом. Він також зазначив, що показники економічного зростання за минулий квартал (липень-вересень), які мають бути оприлюднені 29 жовтня, будуть позитивними, і додав, що в разі обрання Байден знищить країну шляхом нових карантинних обмежень.

Байден натомість говорить, що не покладатиметься на те, що пандемія закінчиться «натисканням вимикача».

Вирішальний день голосування на виборах президента США – 3 листопада. Але десятки мільйонів американців, серед яких і чинний президент Дональд Трамп, уже проголосували достроково.