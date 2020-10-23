У США відбулися заключні дебати Трампа та Байдена

У США 22 жовтня відбулися фінальні дебати кандидатів у президенти США – чинного глави держави Дональда Трампа, який представляє Республіканську партію, та кандидата від демократів Джо Байдена.

Теледебати тривали 90 хвилин і і були більш впорядковані, ніж перші, чому сприяло правило, за яким модератор вимикав мікрофон кандидата, який на той час не розмовляв.

Трамп, який відстає у більшості опитувань громадської думки, відстоював свої методи боротьби з пандемією коронавірусу, яка була однією з основних тем дискусії. За словами глави Білого дому, американці «вчаться жити» з вірусом і матимуть вакцину до кінця року, бо він закликав відкрити бізнес та зерегти економіку.

Байден відповів, що з поширенням пандемії Трамп не планує зупиняти «темну зиму» смертності від коронавірусу. «220 000 американців загинули. Якщо ви не чуєте нічого іншого, я кажу сьогодні ввечері, почуйте це», – наголосив Байден. «Той, хто відповідальний за стільки смертей, не повинен залишатися президентом Сполучених Штатів Америки», – додав він.

Колишній віце-президент також відкинув звинувачення у тому, що він знову закриє всю країну через пандемію, заявивши, що натомість він буде застосовувати набагато більш науковий підхід.

Під час дебатів Трамп також назвав Байдена «корумпованим» політиком, заявивши про зв’язки самого кандидата та його сина Хантера з українською енергетичною компанією Burisma.

Роль Хантера Байдена у раді директорів української компанії піддалася черговому розгляду у США після звинувачень Трампа, які, на його думку, є свідченнями корупції.

Під час дебатів Байден наголосив, що його син не робив нічого недоречного, працюючи на Burisma. Потім він пішов у наступ, зазначивши, що Трамп був під загрозою імпічменту через його стосунки з Україною. Байден також зазначив, що звинувачення проти його сина неодноразово розслідувалось і не пов’язувало його до жодних протиправних дій. Кандидат-демократ також поставив під сумнів ділові зв’язки Трампа.

Дебати також охопили теми національної безпеки, безпеки виборів, Китаю, імміграції, кліматичних змін та енергетики, економіки.

Дебати мали місце поки порівняно невелика кількість виборців ще не визначилася, за кого віддати свій голос, і опитування показують, що чинний президент відстає від Байдена приблизно на 8 процентних пунктів. Але Трамп все ще має шанси на перемогу, завоювавши більшість у Колегії виборців та забезпечивши перемогу у кількох штатах.

Рекордні 47 мільйонів американців уже віддали голоси. Це більше, ніж на попередніх виборах у 2016 році.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада.