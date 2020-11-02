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02 листопада 2020, Київ 16:39
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Трамп і Байден обіцяють абсолютно різні кроки щодо внутрішніх питань

Трамп і Байден обіцяють абсолютно різні кроки щодо внутрішніх питань
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Трамп і Байден обіцяють абсолютно різні кроки щодо внутрішніх питань

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З наближенням виборів в США президент Дональд Трамп пообіцяв швидке відновлення економіки, підтримку закону і порядку і незмінну тверду позицію щодо нелегальної імміграції. Його суперник Джо Байден проводить кампанію, закликаючи до розширення системи охорони здоров'я, інвестицій в чисту енергію і більш високої оплати праці робітників. У чому відмінні є погляди на внутрішню політику кандидатів у президенти США? (Відео AP, AFP, Reuters)

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