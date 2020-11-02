Трамп і Байден обіцяють абсолютно різні кроки щодо внутрішніх питань

З наближенням виборів в США президент Дональд Трамп пообіцяв швидке відновлення економіки, підтримку закону і порядку і незмінну тверду позицію щодо нелегальної імміграції. Його суперник Джо Байден проводить кампанію, закликаючи до розширення системи охорони здоров'я, інвестицій в чисту енергію і більш високої оплати праці робітників. У чому відмінні є погляди на внутрішню політику кандидатів у президенти США? (Відео AP, AFP, Reuters)