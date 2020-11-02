Кого і чому підтримують молоді українці у США на виборах президента?

Податки, економіка, медицина, імміграція, право на аборти, доступність зброї – всі ці питання зумовлюють те, за кого американці віддають свій голос на виборах президента США. А чим керуються американці українського походження? Кореспонденти «Голосу Америки» розпитали кількох виборців із різних американських штатів.

Вадиму Фаб’янчуку – 29 років. Він родом із Рівного і живе у штаті Орегон із чотирьох років. Разом із дружиною Вікторією вони виховують двох дітей і мають власний бізнес – компанію зі страхування.

«Я підтримую президента Дональда Трампа. Я вважаю, що з варіантів, які є, він – найкращий кандидат. Я не голосую за характер, за посмішку людини, як вона спілкується чи використовує Twitter. Я голосую за те, які в нього будуть конкретні кроки».

«Загалом я – великий прихильник капіталізму, – додає Вадим. – І протилежна партія демократів почала таку пропагандистську систему, немов капіталізм не виправдав себе, і потрібна альтернатива, треба трохи спробувати соціалізму. Я не кажу, що сам Байден проводить цю агітацію, але велика частина його партії почала робити кроки в тому напрямку. Я, як українець, чиї корені, сім’я, були жертвами соціалізму-марксизму, для мене це – автоматично ні».

Ми, малий бізнес, – фундамент цієї країни. Минулі 4 роки були найкращі, що я мав. І бізнес, і економіка рвали всі рекорди

Вадим розповідає, що у бізнесі 8 років, тож може порівняти умови роботи за адміністрацій Барака Обами й Дональда Трампа – і за керівництва республіканців його підприємство було найбільш успішним. «Ми, малий бізнес, – фундамент цієї країни. Минулі 4 роки були найкращі, що я мав. І бізнес, і економіка рвали всі рекорди. Часом політики, що сидять у Сенаті, не розуміють нашої щоденної боротьби – як давати людям робочі місця. І часом ми не можемо налагодити цей зв’язок. Тож я вважаю, що Дональд Трамп приніс баланс між бюрократією та такими простими підприємцями, як я».

Колишній військовий із Дніпра, Юрій Вівчаренко, живе із родиною в Чикаго 9 років поспіль і працює далекобійником. Раніше працював на компанію-перевізника, а два тижні тому відкрив власний бізнес. У виборах президента США бере участь уперше і підтримує республіканців – також із економічних міркувань.

«Чому за Трампа, за республіканця – тому що я хочу знати, куди йдуть мої податки, – розповідає Юрій. – По-друге, з такої державної позиції я хочу, щоб робочі місця були тут, а не десь за кордоном, щоб наші люди працювали, а не жили на субсидіях».

«Коли був Обама, ціни за перевезення були низькі, вантажів було дуже мало, а з приходом Трампа вантажі почали бути дорожчими, постійно є вантажі, – каже Юрій. – Тоді не було роботи, зараз робота є постійно».

Я колишній військовослужбовець, і я бачу, як реагували демократи, коли почалась війна. За Обами вони надавали допомогу списаними шкарпетками, ковдрами, а також глибокою стурбованістю

Інший важливий фактор – політика Вашингтона щодо Києва, каже Юрій: «Я колишній військовослужбовець, і я бачу, як реагували демократи, коли почалась війна. За Обами вони надавали допомогу списаними шкарпетками, ковдрами, а також глибокою стурбованістю. Зараз, за Трампа, почали надходити «Джавеліни», військова техніка, американські бомбардувальники патрулюють час від часу».

Іва Демчук – родом із Рівного й виїхала з України у дев’яностих. В Америці – понад 20 років, останні 11 років живе неподалік Сан-Франциско і працює рентген-лаборантом медичного центру Стенфордського університету.

«Я себе рахую центристкою, намагалась знайти середню, третю партію, але домінують Республіканська та Демократична партії. Я ліберальна, але маю консервативні погляди стосовно розподілу бюджету, економіки. І я не можу собі знайти партію, яка б підійшла стовідсотково, тому я голосую за демократів, сподіваючись на те, що демократи впораються із реформами».

«Думаю, що демократи в меншій мірі маніпулюють населенням, хоча бачу, як обидві партії це роблять, хоча й за різними напрямками, – каже Іва. – Консервативні виборці реагують більше на релігійні мотиви, а демократи реагують на соціальне забезпечення населення».

Думаю, що демократи в меншій мірі маніпулюють населенням, хоча бачу, як обидві партії це роблять

Іва розповідає, що за демократів голосує тому, що спирається на свій досвід роботи в медицині.

«Це таке дуже болюче питання. В якийсь момент у США виникла ідея, що абсолютно все рахується бізнесом, – каже Іва. – Медицина – великий бізнес, освіта – великий бізнес. І держава, яка бере податки, ці податки не використовує для освіти й медичного забезпечення населення».

«Взагалі середній клас дуже крихкий в економічному питанні. Тому що освіта і медичне забезпечення – дуже дороге. Я, працюючи в медицині, інколи думаю: мені піти до лікаря і зробити MRT, яке мені буде коштувати 5, а то й 10 тисяч доларів. Я думаю, що це неправильно. Виходить, що медицина реагує на кризу, а не передбачає серйозних захворювань».

Зокрема, питанням доступності медицини та іншими соціальними питаннями керується й 25-річна Марина Приходько, яка переїхала до США із Харкова 10 років тому. Зараз Марина живе у Нью-Йорку: працює у юридичній фірмі, також вона – активістка громадської організації Razom for Ukraine. На президентських виборах вона голосує вперше і віддає свій голос демократові Джо Байдену.

Я вірю, що люди мають керувати країною, а не бізнеси, не олігархи. Я вірю в демократичний світ

«Я, в першу чергу, вірю в особистий вибір жінок стосовно контрацепції, абортів, і я вірю, що Демократична партія більше поділяє мої погляди в цьому сенсі. Хочу більше доступних соціальних послуг для громадян США, більше доступної медицини. Загалом я вірю, що люди мають керувати країною, а не бізнеси, не олігархи. Я вірю в демократичний світ».

Також Марина каже, що за освітою – дипломатка, тож вивчала історію й політичні системи світу. Й саме в американському контексті підтримує ліберальні погляди.

«Я зрозуміла для себе, що я більш космополітична людина, і вірю, що всі люди світу мають право пересуватись, куди хочуть, тому я зовсім проти будівництва твердих кордонів, – розповідає Марина. – І я думаю, що якщо ми просуваємо цю «Американську мрію», ми маємо приймати всіх, хто шукає цю американську мрію».

Водночас, Марина каже, що у питанні зброї має чітку позицію: «Думаю, що зброя взагалі має бути не підтримана в нашому суспільстві. Якщо у когось є зброя, а в когось немає, це створює несправедливу систему від самого початку».

«Я голосую в окрузі у Флориді, де сталась одна із найбільших стрілянин у школі. І це для нас питання номер один: чи контролювати зброю, чи навпаки роздавати зброю вчителям, студентам. У цьому питанні я виступаю проти зброї, щоб в один день ніхто не вчинив нової стрілянини – це неправедливість, це злочин».

Попри розбіжності у політичних поглядах, цих виборців об’єднує те, що їм важливо, аби президент США не лише дбав про процвітання власної країни, а й допомагав Україні.