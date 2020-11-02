У США добігає кінця виборча кампанія: Трамп проводить мітинги у п’яти штатах, Байден – у Пенсильванії

Чинний президент США, республіканець Дональд Трамп готується до заключного етапу своєї виборчої кампанії з 10-ма мітингами за два дні до президентських виборів у США. Водночас кандидат від демократів Джо Байден 1 листопада зосередився на Пенсільванії, вирішальному штаті в його прагненні потрапити до Білого дому.

Оскільки понад 90 мільйонів американців вже проголосували напередодні виборів 3 листопада, обоє кандидати прагнуть вплинути на ті штати, які «вагаються» із вибором. Ті, хто проголосував достроково, це близько 65 відсотків від загальної явки в 2016 році.

Опитування громадської думки показують, що Байден випереджає Трампа в національному масштабі щонайменше на 8 процентних пунктів, але зберігає меншу перевагу в декількох критичних штатах, що потенційно дає Трампу можливість набрати 270 голосів, необхідних для перемоги в Колегії виборників, яка і визначає переможця.

Колишній віцепрезидент двічі з’явився на публіці в Пенсильванії, штаті, який Трамп з невеликою перевагою виграв в 2016 році. У Філадельфії, найбільшому місті Пенсильванії, Байден звернувся до афроамериканського співтовариства і закликав усіх, хто ще не проголосував, з’явитися в день виборів.

«Кожен божий день ми спостерігаємо расові відмінності у всіх аспектах цього вірусу», – сказав Байден на заході, організованому біля церкви у Філадельфії. Він назвав політику Трампа щодо COVID-19 «майже злочинною» і що пандемія викликала «масові жертви» серед темношкірого населення. Він також пообіцяв боротися з «системним расизмом» в США.

Сенаторка Камала Гарріс, дочка іммігрантів з Індії та Ямайки, кандидатка у кампанії Байдена на посаду віцепрезидента, побувала в Джорджії, що здавна симпатизує республіканцям, з метою привернути увагу на бік республіканців, якщо афроамериканці підуть на голосування у великій кількості.

Колишній бос Байдена, попередник Трампа на посаді президента Барак Обама, приєднався до Гарріс під час кампанії в рамках концерту для євангелістів.

2 листопада Байден і Гарріс планують активну кампанію в Пенсильванії.

Тим часом Дональд Трамп взяв стрімкий темп проведення мітингів у Мічигані, Айові, Північній Кароліні, Джорджії і Флориді.

Трамп позиціонує себе перед виборцями як президент, який принесе економічне процвітання країні. За його словами, пандемія коронавірусу майже закінчилася, порпри те, що кількість щоденних заражень доходить до 100 тисяч.

Він також попередив виборців, що демократи – це «ліва мафія», яка, на його думку, підтримує підвищення податків і загрожує економіці новими карантинними обмеженнями через COVID-19. Водночас Байден заявив, що переможе коронавірус, не зупиняючи знову економіку.

Попри те, що понад 90 мільйонів американців вже проголосували, і представники виборчих комісій готуються до підрахунку голосів, Трамп неодноразово бездоказово заявляв, що бюлетені, надіслані поштою, можуть бути фальсифіковані. Він нещодавно стверджував, що тільки результати, доступні в ніч виборів, повинні враховуватися. Офіційні особи в декількох штатах, включаючи Пенсильванію, кажуть, що на підрахунок всіх бюлетенів поштою може піти кілька днів.