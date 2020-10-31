Виборча кампанія у США: Трамп та Байден звертаються до прихильників у різних штатах

На передвиборчу агітацію у США лишилося лише три дні і сьогодні обидва кандидати у президенти виступатимуть перед своїми прихильниками у так званих «штатах-гойдалках» перемога у яких матиме значний вплив на шанси здобути перемогу на виборах взагалі. Президент США від Республіканської партії Дональд Трамп сьогодні зосереджується на Пенсильванії, а от кандидат від демократів колишній віце-президент США Джо Байден планує заходи в Мічигані.

Байден вперше за час кампанії проведе агітацію разом із колишнім президентом США Бараком Обамою. Вони поїдуть до міст Флінт та Детройт у суботу. Заходи там є частиною дводенної агітації виборців у Мічигані.

У Детройті до них приєднається співак Стіві Вандер, який виступить на зустрічі з виборцями. Зустріч видбуватиметься у форматі drive-in rally, тобто учасники прибуватимуть на площу на власних машинах і слухатимуть концерт крізь відкриті вікна своїх автомобілів. Такий формат покликаний зменшити ризик зараження на COVID-19 у часи пандемії.

Раніше Вандер виступав на кількох заходах Демократичної партії, в тому числі для кампаній Обами в 2008 і 2012 роках, а також для Гілларі Клінтон у 2016 році. Трамп планує провести в суботу чотири мітинги у містах Пенсильванії. Президент виграв у цьому штаті з невеликим відривом у 2016 році і прагне повторити той результат. Опитування показують, що Байден зараз має невелику перевагу.

Трамп заявив журналістам у п'ятницю, що він не визначився із своїми планами на ніч виборів. Раніше видання The New York Times повідомило, що він скасував плани з'явитися на заході в готелі Trump International у Вашингтоні.

«Ми не визначились», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про його місцеперебування у ніч виборів. Трамп зазначив, що на його рішення впливнуть обмеження через коронавірус, запроваджені місцевою владою у Вашингтоні, включно із забороною на збори понад 50 осіб.

«Ви знаєте, Вашингтон закритий. Мер міста його закрила. Отже, у нас є готель. Я не знаю, чи закрито його – дозволено вам ним користуватися чи ні, але я знаю, що мер закрила Вашингтон. І якщо це так, ми, мабуть, залишимось тут або виберемо інше місце», – відзначив Трамп.

У п'ятницю Трамп і Байден проводили агітацію на Середньому Заході США: Трамп їхав до Мічигану, Міннесоти та Вісконсину, а Байден проводив заходи у Міннесоті, Вісконсині та Айові.

Мічиган має 16 голосів виборців, Міннесота та Вісконсин мають по 10, Айова – шість.

Одним з найбільш важливих питань для виборців, згідно з опитуваннями, залишається подолання епідемії COVID-19.

У п'ятницю Байден заявив прихильникам під час акції в Айові, що цього тижня у штаті зареєстровано рекордну щоденну кількість випадків коронавірусу та госпіталізацій та заявив, що Трамп «відмовився» від боротьби з вірусом.

Трамп заявив прихильникам на мітингу у штаті Мічиган, що Байден передбачив похмуру зиму через пандемію коронавірусу.

«Нашій країні саме потрібна довга темна зима і лідер, який говорить про це», – поіронізував Трамп.

Президент сказав, що безпечна вакцина буде доставлена американцям за лічені тижні, додавши, що вона буде безкоштовною, оскільки «це не ваша вина. Ніхто не винен. У цьому винен Китай».

Опитування громадської думки на рівні країни в цілому переважно показують, що Байден випереджає Трампа на 7 або 8 пунктів. При цьому його відрив на половину менший у низці «штатів-гойдалок», які, ймовірно, визначатимуть результат виборів.

Згідно з середнім показником великих опитувань, складених вебсайтом Real Clear Politics, Байден і Трамп мають майже рівну підтримку у штатах Флорида, Аризона та Північна Кароліна, тоді як Трамп поступається колишньому віце-президенту у штатах Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин.

Значна кількість американців вже скористалась можливістю проголосувати до дня виборів, що вказує на сильні емоції, які викликають кандидати та на бажання уникнути великих натовпів на виборчих дільницях під час пандемії.

Станом на п'ятницю вже проголосувати понад 82 мільйони людей. Це більше, ніж половина загальної кількості голосів відданих на виборах у 2016 році, яка тоді становила 138,8 мільйона.