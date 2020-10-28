Трамп прагне «об’єднати зусилля» з Путіним у протистоянні з Китаєм – ексрадниця президента США

Президент США Дональд Трамп у разі обрання на другий термін зосередиться на тому, щоб у конфронтації з Китаєм привернути на свій бік російського президента Володимира Путіна. Про це заявила колишня радниця Трампа з питань Росії та Європи, старша наукова співробітниця Інституту Брукінґзв Фіона Гілл.

Гілл припускає, що саме цю мету Трамп мав на увазі, коли на початку 2020 року пропонував запросити Путіна на наступне засідання «Групи семи» (G7).

«Трамп справді хоче, щоб Путін об’єднав зусилля (щодо Китаю – ред.)», – заявила колишня радниця президента США під час дискусії 27 жовтня з ад’юнкт-професором Стенфордського університету та колишнім послом США в Україні Стівеном Пайфером.

Але, вважає Гілл, Путін «якось нервуватиме» в разі отримання прохання про об’єднання проти Китаю. «Росіяни насправді цього не хочуть», – твердить Гілл.

Трамп від початку своєї каденції в 2017 році розпочав торговельну війну проти Пекіна, напруженість у відносинах із Китаєм цього року зросла через санкції щодо кількох китайських технологічних компаній.

Адміністрація Трампа підозрює Китай у несправедливій торговельній практиці, включно з промисловим шпигунством та субсидіями державним підприємствам. Трамп також звинуватив китайські технологічні компанії у шпигунстві на користь китайського уряду.