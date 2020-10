США оголосили 6 китайських засобів інформації іноземними представництвами

У Сполучених Штатах шість китайських засобів інформації оголошені іноземними представництвами, заявив 21 жовтня держсекретар США Майк Помпео. Він уточнив, що всі ці медіа належати або контролюються іноземним урядом.

Помпео не уточнив, які саме медії потрапили до списку і наголосив, що рішення Держдепартаменту не накладає обмежень на публікацію матеріалів в США.

Помпео також повідомив, що 23 жовтня Сполучені Штати розпочнуть діалог щодо Китаю з Європейським союзом.

У лютому США оголосили п’ять китайських ЗМІ (агентство «Сіньхуа», телеканал CCTN, «Міжнародне радіо Китаю», медіакомпанії China Daily Distribution Corporation і Hai Tian Development USA) іноземними агентами. Вашингтон заявив, що рішення не вплине на роботу ЗМІ, але зобов’яже просити дозволу у американської влади на прийом на роботу нових співробітників і придбання власності.

У відповідь Китай відкликав акредитацію кореспондентів американських видань The New York Times, The Wall Street Journal і The Washington Post. Крім того, Пекін запровадив обмеження на роботу «Голосу Америки» та журналу Time.