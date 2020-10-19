Китайські дипломати побилися з тайванськими посадовцями на Фіджі

Співробітники тайванського уряду мали сутички з китайськими дипломатами на острові Фіджі, повідомило Міністерство закордонних справ Тайваню.
«Міністерство закордонних справ рішуче засуджує дії співробітників посольства Китаю на Фіджі, які суворо порушують верховенство права та норми цивілізованої поведінки», – заявили в МЗС.
У відомстві розповіли, що інцидент трапився ввечері 8 жовтня на прийомі в столиці Фіджі Суві з нагоди тайванського національного Свята двох десяток.
Двоє китайських дипломатів намагалися потрапити всередину, зробити фотографії й здобути інформацію, чи відвідували захід місцеві політики.
Сутички сталися після того, як тайванські дипломати спробували їм перешкодити. Одного з тайванців шпиталізували з травмою голови.
Поліція Фіджі змусила китайських дипломатів залишити місце подій, заявили в міністерстві.
Посадовці Китаю та Фіджі наразі не коментували інцидент.
Тайвань відокремився від Китаю в 1949 році після громадянської війни і має широкі комерційні та неформальні зв'язки з багатьма країнами, проте лише 15 держав визнають його уряд як незалежний. Тайванці мають офіційні дипломатичні відносини з чотирма країнами Тихоокеанського регіону. Фіджі до цього переліку не входить.
Китай тисне на інші країни в намаганнях ізолювати Тайвань.
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