Китайські дипломати побилися з тайванськими посадовцями на Фіджі

Співробітники тайванського уряду мали сутички з китайськими дипломатами на острові Фіджі, повідомило Міністерство закордонних справ Тайваню.

«Міністерство закордонних справ рішуче засуджує дії співробітників посольства Китаю на Фіджі, які суворо порушують верховенство права та норми цивілізованої поведінки», – заявили в МЗС.

У відомстві розповіли, що інцидент трапився ввечері 8 жовтня на прийомі в столиці Фіджі Суві з нагоди тайванського національного Свята двох десяток.

Двоє китайських дипломатів намагалися потрапити всередину, зробити фотографії й здобути інформацію, чи відвідували захід місцеві політики.

Сутички сталися після того, як тайванські дипломати спробували їм перешкодити. Одного з тайванців шпиталізували з травмою голови.

Поліція Фіджі змусила китайських дипломатів залишити місце подій, заявили в міністерстві.

Посадовці Китаю та Фіджі наразі не коментували інцидент.

Тайвань відокремився від Китаю в 1949 році після громадянської війни і має широкі комерційні та неформальні зв'язки з багатьма країнами, проте лише 15 держав визнають його уряд як незалежний. Тайванці мають офіційні дипломатичні відносини з чотирма країнами Тихоокеанського регіону. Фіджі до цього переліку не входить.

Китай тисне на інші країни в намаганнях ізолювати Тайвань.