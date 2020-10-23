США заявили про атаки пов’язаних із Росією хакерів на системи органів влади

Міністерство внутрішньої безпеки й Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури попередили про виявлення за останні тижні десятків хакерських атак на системи органів влади США, а також на сервери, пов’язані з авіаційною промисловістю, йдеться в спільній заяві цих відомств.

Федеральні агентства США повідомили, що доказів того, що російські хакери безпосередньо вплинули на будь-які підрахунки голосів або інформацію про зареєстрованих виборців, немає. Хакери проникли в комп’ютерні мережі, «не роблячи подальших дій».

Однак вони могли «шукати доступу для отримання майбутніх варіантів зривів, впливу на політику та дії США або делегітимізації» державних чи місцевих органів влади, зазначають агентства.

У заяві не згадувалось, на кого або на що були націлені кібератаки, вказано лише, що кампанія проводилась проти «широкого кола цілей».

Як йдеться в повідомленні, хакери, які називають себе Berserk Bear, Energetic Bear, Dragonfly та іншими іменами, викрали дані щонайменше зі двох серверів.

Попередження надійшло менш ніж за два тижні до виборів президента США, запланованих на 3 листопада, і в той час, як влада США перебуває в стані підвищеної готовності через спроби інших країн поширити неправдиву інформацію або іншим чином втрутитися у вибори.

США заявили, що Росія, яка втручалася у вибори 2016 року через злам електронної пошти демократів і через кампанію в соціальних мережах, намагається знову вплинути на вибори цього року.

21 жовтня директор національної розвідки США Джон Реткліф заявив, що Іран і Росія отримали інформацію про американських виборців та намагаються вплинути на громадську думку напередодні президентських виборів 3 листопада.

Влади Ірану й Росії відкинули звинувачення.