Вибори президента США: Понад 16 мільйонів американців вже проголосували

Хоча до виборів президента США, запланованих на 3 листопада, залишається близько трьох тижнів, 16 мільйонів американців вже проголосували, скориставшись можливостями раннього голосування.

Ця цифра, оприлюднена неурядовою організацією United States Election Project станом на 15 жовтня, включає як голосування поштою, так і особисте голосування.

Таким чином, кількість виборців, які вже проголосували на цьогорічних виборах президента, відповідає 11,6% загальної явки на попередніх президентських виборах 2016 року.

В деяких штатах, таких як Міннесота, Флорида, Вермонт, Вісконсин, Південна Дакота та Вірджинія, явка вже перевищила 20% загальної явки на виборах 2016 року, повідомляє United States Election Project.

Техас та Кентуккі, де голосування розпочалося 13 жовтня, також засвідчили високу явку виборців. Округ Гарріс, де розташовано мегаполіс штату Техас Х‘юстон, повідомляє про рекордну явку в 100 000 впродовж перших двох днів раннього голосування.

Щоб проголосувати, багатьом доводиться стояти у довгих чергах. У районі американської Атланти, за повідомленнями, виборцям довелось чекати по вісім годин у черзі, щоб проголосувати.

Такі дані свідчать про високу активність виборців і високу очікувану явку.

Головний дослідник United States Election Project в інтерв‘ю NPR пов'язав високу явку з великим ентузіазмом виборців, а також із тим, що штати збільшують можливості для раннього голосування з огляду на пандемію.